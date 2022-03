Il Grande Padel sbarca al Pelota Padel Club di Latina

LATINA - A Latina è in arrivo il grande Padel con L’Open Fit Birra Castello. L’evento targato Birra Castello, che inaugura la nuova partnership con la Federazione Italiana Padel, è organizzato dalla Pelota Padel Club, il circolo più grande di Latina che per il secondo anno consecutivo ospita una manifestazione di livello internazionale diventata ormai un appuntamento fisso della stagione con in palio un montepremi di 4.000€.