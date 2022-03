Padel Club Rende, torneo per il popolo ucraino con lo slogan "La pace è donna"

La manifestazione svoltasi domenica 6 Marzo con la formula del torneo ad inviti ha registrato incontri di sana competizione sportiva all’insegna del Fair Play. Le atlete prima dell’inizio degli incontri sono state truccate con i colori della bandiera Ucraina in segno di vicinanza alle donne e all’intero popolo Ucraino.

Il torneo svoltosi con la formula del tabellone bidirezionale a consentito a tutte le coppie di giocare al meno due incontri.

La finale equilibrata, divertente ed appassionante, è stata caratterizzata da scambi intensi e si è conclusa con la vittoria della coppia Eugenia Meliadò-Elvira Scarlato sulla coppia Francesca Liporace/Teresa Guarascio. La coppia in vantaggio sin dalle prime battute è stata raggiunta sul finale dalla coppia Meliadò-Scarlato e la vittoria è stata decisa da un “Golden Point”.

Nel prosieguo del mese di Marzo sono state programmate altre 2 manifestazioni di Padel amatoriale.

Obiettivo del Padel Club Rende, coniugando sport e momenti di socialità, è quello di avvicinare tutti a questa splendida disciplina sportiva.

Lo slogan del Padel Club Rende è: “You are ready and have fun with us”.