Civitavecchia - Benvenuto Padel Village

Come nasce la sua passione per il Padel?

"La passione del padel nasce 5 anni fa tra amici in una caldissima giornata d’estate! Da lì amore a prima vista sia per me che per mia moglie Carlotta Nardi istruttrice e giocatrice nel 2021 di serie B di padel".

Ci descrive il suo circolo?

"Il nostro circolo nasce completamene incentrato sul padel, ha 8 campi che a breve diventeranno 10 di cui 4 saranno coperti entro la fine di ottobre, ha una club house punto, un ristoro pizzeria, un bar ed un area aperitivi".

Quali sono le attività che organizzate per i soci?

"Il nostro circolo nasce con l’intenzione di far vivere alle persone che lo frequentano ore di svago e relax completo, l’idea che abbiamo avuto si sposa perfettamente con il nome che gli abbiamo dato infatti il centro deve essere visto come un villaggio turistico a tutti gli effetti, infatti per il 2023 sono previsti lavori di completamento che comprendono area wellness, 2 piscine, area spa, tutto per far vivere a chi gioca un emozione".

Avete una squadra che milita in qualche campionato?

"A giugno la nostra squadra si iscriverà al campionato di serie D. Nel 2022 e più precisamente a giugno abbiamo in programma di fare un open FIT".