Dal basket alla gabbia: ecco lo Smash Padel Club di Aprilia

APRILIA (Latina) - Prende vita lo Smash Padel Club di Aprilia. Dalla pallacanestro al padel, questa è la storia di due persone con la passione dello sport che hanno intrapreso anche una carriera da imprenditori sportivi. Damiano Bilotta, ex giocatore di pallacanestro e Diego Monaldi , attuale giocatore dello Scafati Basket in A2, inaugureranno il loro centro di padel domenica 27 marzo.

La struttura

La struttura è composta da due campi outdoor sullo stile del World Padel Tour e si trovano in pieno centro ad Aprilia. L’inaugurazione sarà preceduta da una partita esibizione, dopo di che tutti gli appassionati di questo sport potranno prenotare le partite e lezioni allo Smash Padel Club. Sarà presentato anche il Maestro Alberto Tosti Croce, il riferimento per la parte di insegnamento.

Monaldi: "Punteremo tanto sull’insegnare questo sport"

Le parole di Monaldi: “Siamo contenti della realizzazione del progetto che con tanta fatica e sacrificio siamo riusciti a portare a termine. Punteremo tanto sull’insegnare questo sport, sia per chi lo voglia fare in maniera più professionale sia ai neofiti che lo vogliono scoprire. È uno sport che sta prendendo piede, è divertente giocarlo e anche vederlo, dinamico e veloce allo stesso tempo - aggiunge - Il padel merita di conquistare più spazio perché aperto a tutti, non c’è nessuna esclusione. Riuscire ad ufficializzare questo evento è davvero una grande emozione. Ci troviamo nel pieno centro della città facilmente raggiungibile anche a piedi, di fronte abbiamo un grande parco comunale. Vi aspettiamo!”