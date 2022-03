RENDE - Domenica 27 Marzo, doppio appuntamento sportivo al Padel Club Rende. La squadra di Padel maschile Padel Club Rende “RED” vincendo l’incontro di Coppa Italia sulla compagine Paola Padel Team si è qualificata per la fase regionale TPRA. Contemporaneamente si è svolto il torneo di doppio misto “Padel & ‘Nduja”. L’evento organizzato dal responsabile regionale tennis/padel dello CSAIn Calabria, Gianpaolo Peluso, rientra negli eventi per la promozione e lo sviluppo del settore Padel nel territorio calabrese, con l’obiettivo di creare sinergie con associazioni per la crescita dell’ente in Calabria. La realizzazione è stata possibile grazie al supporto dell’Nduja San Donato. Il torneo di livello amatoriale, ha registrato la partecipazione di 15 coppie che hanno dimostrato un buon livello tecnico e di gioco.

“Padel & ‘Nduja” a Rende

Le partite sono state intervallate da momenti di degustazione gastronomica del rinomato prodotto calabrese “Nduja”. Gli incontri all’insegna della sportività, sono stati appassionanti e combattuti da tutte le coppie partecipanti, dimostrando una progressiva crescita del livello tecnico . Il torneo si è svolto in una prima fase a giorni e la successiva fase con tabellone ad eliminazione diretta. La finale, vinta dalla coppia Francesca Liporace – Salvatore Oliverio sulla coppia spagnola Lopez – Ortega, ha divertito il pubblico presente che si è intrattenuto per tutta durata del torneo. Lo slogan del Padel Club Rende è: “You are ready and have fun with us”