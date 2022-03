Padel Village, fasi finali del campionato amatoriale più grande d’Italia

Al Padel Village si avviano le fasi finali del campionato amatoriale più grande d’Italia. Dopo una lunga battaglia la coppia risultata vincente del campionato di serie C Girone B, Stazi Gianmarco/Esposito Alessandro, accederà direttamente alla Serie B per l’anno 2022-2023. Seconda classificata la coppia composta da Stefano Zanacchi e Antonello Fortunato. Anche loro accederanno direttamente alla Serie B: le altre promozioni si decideranno con la formula playoff.

Grande soddisfazione

Nel girone A vincono il campionato di Serie C Moscatelli Fabio/Scarmigliati Umberto. I ragazzi hanno dimostrato un ottimo livello di gioco e si sono meritati il passaggio alla serie successiva, l'evento ha avuto un grandissimo successo nel comprensorio, con circa 240 partecipanti e sfide decise spesso al tie-break. Nel mese di aprile usciranno altri verdetti dal momento che si stanno svolgendo le fasi finali della Serie B e della Serie A maschile, ma anche Serie A, B e C femminile: nelle prossime settimane vedremo chi saranno i vincitori. Gli organizzatori sono estremamente soddisfatti del successo che ha avuto il campionato, in quanto "è stato un evento unico e mai realizzato in tutta Italia. Complimenti ancora ai vincitori, che a breve saranno premiati nella splendida cornice del Padel Village".