Motori riscaldati per il T-Roc Padel Cup

Per festeggiare l’arrivo della nuova Volkswagen T-Roc, nel mese di marzo la Concessionaria Rubeca Motori, in collaborazione con Power Padel Chiusi ed altri circoli limitrofi, ha organizzato il torneo T-Roc Padel Cup. Un evento svoltosi durante due splendidi weekend che hanno dato il benvenuto alla primavera, all’insegna del sano divertimento e dello sport, e che ha unito 40 coppie scese in campo in circoli umbri e toscani, sotto il segno di palline, racchette e motori.