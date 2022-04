Red Padel, ben 9 squadre alla Coppa dei club Msp Italia

ROMA - È questo il secondo anno che il Red Padel Roma si mette in gioco, partecipando al torneo amatoriale Coppa dei Club MSP Italia. Un circolo nato da poco che ha voluto incentivare tutta la sua clientela a cimentarsi nell'esperienza della sana competizione, riscuotendo di nuovo, un grandissimo successo, al punto tale da vedere ben 9 squadre iscritte. "Siamo contenti e fieri di lanciare le nostre leve verso l'emozione che solo un torneo a squadre può dare, mettendo in campo persone che non avevano mai partecipato a nessuna gara e accrescendo sempre più la passione verso questo sport. Tutte e 9 le nostre squadre continuano questa avventura in nome di amicizie, complicità e coesioni inaspettate, e questo per noi del Red e per tutti gli amanti dello sport è una grande gioia. Possiamo dire che stiamo crescendo sia come circolo, sia come numero di talenti: siamo pronti per la serie D, dove si prevedono già 2 squadre".