Al Boca Village la Boca Padel Academy: allenamento da campioni WPT

Al Boca Village con il padel non si scherza! Le estreme ambizioni del proprietario Alessio Sermoneta si rispecchiano in fatti concreti. Nasce infatti nel circolo sportivo di Lido dei Pini ad Anzio , la Boca Padel Academy targata Javier Rodriguez , stella nascente del World Padel Tour, attualmente numero 125 del mondo.

“Lo spirito del Boca Village – dichiara Alessio Sermoneta, titolare del Boca – è quello di far vivere ai propri clienti un’esperienza indimenticabile dal primo passo che si mette dentro al circolo. Per portare il padel ad un livello superiore, abbiamo raggiungo l’accordo con Javi Rodriguez per creare una scuola di padel dove far insegnare ai nostri corsisti i segreti direttamente da chi si allena con i campioni del World Padel Tour come Galan e Lebron. Ma da chi soprattutto gioca e vive l’atmosfera del circuito mondiale con l’ambizione di scalare la classifica”.

Ma quindi ci troviamo davanti a una scuola elitaria per pochi che sanno già maneggiare l’arte della racchetta alla perfezione? Assolutamente no. Come spiega Javi Rodriguez: “la nostra academy è aperta veramente a tutti. Le lezioni vengono modulate in base al livello dei corsisti. Quello che rimane costante è la professionalità e lo stile che ci contraddistingue. Per me prima di tutto nel padel bisogna divertirsi e “pasarselo bien”, solo così ci si può innamorare di questo sport”.

L’academy infatti è divisa per livelli ed è pensata per chi vuole iniziare a giocare fino a chi vuole arrivare a giocare tornei e cerca chi gli possa insegnare tecniche di squadra per preparare le partite in ottica professionale. Minimo comun denominatore resta sempre il divertimento. Javi Rodriguez è il marchio di garanzia di questo progetto. Ragazzo umile che ha ben chiaro cosa significhi lavorare e ottenere risultati concreti. I maestri che insegnano al Boca seguono infatti tutti i dettami pratici e teorici che gli vengono impartiti dal 125mo del mondo. Ma l’academy non è solo formazione dei maestri in campo e a distanza. Lo stesso Rodriguez allena i corsisti per vedere i loro miglioramenti e studiare con loro un piano di avanzamento in accordo con i maestri del circolo.

Agli studenti è data la possibilità anche di scrivere direttamente a Javi qualora avessero dubbi o domande su aspetti che non gli sono chiari. È un matrimonio quello tra Javi Rodriguez e Boca Village che non si esaurisce in Italia. Il Boca è infatti sponsor tecnico del giocatore e la foglia del Boca è impressa sulla maglietta di Javi e lo accompagnerà per tutto il suo percorso del World Padel Tour. È possibile avere maggiori informazioni e richiedere anche una lezione di prova sul sito del Boca Village: https://www.bocavillage.it/boca-padel-academy-javi-rodriguez/