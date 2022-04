All'Azul Padel è già primavera

NAPOLI - La primavera è alle porte, il periodo più bello per praticare sport all’aperto e l’Azul, con i tanti spazi di condivisione post partita è tra i circoli più ambiti della Campania! La scuola bambini è ormai una conferma avendo quasi raggiunto un anno di pratica e siamo sicuri che con la salita delle temperature ci sarà un ulteriore incremento di baby padelisti che a breve, in accordo con altre strutture, inizieranno anche qualche piccola competizione in modo tale da far cresce gli stimoli! Altra cosa molto importante che abbiamo ormai consolidato: la didattica per adulti. Fino ad oggi abbiamo preferito favorire dei percorsi individuali per dare delle basi solide ai nostri soci ma siamo in un momento di cambiamento in cui svilupperemo devi veri e propri corsi per adulti in modo tale da unire apprendimento e aggregazione (elemento fondamentale di questo sport). Parlando di aggregazione, ad aprile si svolgeranno vari tornei amatoriali, uno dei più grandi della zona è rivolto alla categoria dei “Professionisti” ed sponsorizzato da AMB mercedes che ci accompagna in questo percorso dagli inizi! L’ultima nota è quella strutturale: siamo già in una struttura in cui si è cercato di non perdere il contatto con la natura e proprio in vista della primavera, ci saranno notevoli migliorie in termini di “Verde” che con lo sport crea il connubio perfetto!