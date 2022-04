Aspria Padel Tournament a Milano

“Il padel è uno sport che continua a raccogliere consensi, a testimoniarlo non solo i numeri, ma anche la passione di migliaia di giocatori - le parole di Roberta Minardi, General Manager di Aspria Harbour Club -. La disciplina piace sempre di più poiché favorisce il contatto sociale, crea legami, oltre al grande divertimento che offre. Proprio per questo il nostro Club, grazie all’esperienza della Por Tres Padel Academy, guidata da Vinicius Trevisan Pahlavan, propone un‘ampia offerta di attività per giocare tutto l’anno. Siamo molto felici di aver ospitato la prima edizione dell’Aspria Padel Tournament e non vediamo l’ora di continuare ad entusiasmare ed emozionare il nostro pubblico!”.