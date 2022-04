Padel La Mirage tra “aperipadel” e “padel champagne”

ROMA - Con l’arrivo della bella stagione, iniziano ad aumentare gli impegni e le iniziative del Circolo Sportivo La Mirage. Il Club è già impegnato nelle competizioni a squadre federali ed amatoriali e contestualmente, nel weekend, organizza dei tornei per i propri soci. Come appunto il Torneo Aperipadel, svolto lo scorso mese, che ha visto oltre quaranta persone impegnate sui campi da gioco per passare una domenica in compagnia, all’insegna del sano divertimento e della passione per questo sport. Passando al campo, il Torneo è stato organizzato su due livelli di gioco (Intermedi e Principianti) e al termine delle partite i rispettivi Tabelloni sono stati vinti dalle coppie Gianluca Giovannini-Matteo Angelini e da Sara Petrinelli-Valeria Petrinelli.