Coppa dei Club Msp Roma, serie D e serie C: al via la fase più calda della stagione

ROMA - La primavera è sbocciata in maniera finalmente convincente e ha portato con sé il calore delle competizioni più belle. Serie D e Serie C, categorie alle quali il Padel Colli Portuensi parteciperà con squadre mixate tra vecchi e nuovi talenti, sono partite. La Coppa dei Club Msp Roma, che ha decretato il PCP campione Regionale e d’Italia dell’edizione 2020, ha visto protagoniste due su tre delle squadre del club di Monteverde fino alle Semifinali Regionali. La squadra ‘PCP Black’ che ha partecipato al tabellone Pro Team, è purtroppo uscita in semifinale con il Màs Padel dopo aver lottato punto su punto al maxi ti-break del misto di spareggio in casa degli avversari. Una sfida, quella tra i due club capitolini, che ha lasciato le rispettive tifoserie con il fiato sospeso fino all’ultimo. Ovvio e legittimo il rammarico per aver visto sfumare di un soffio l’accesso alle Finali Nazionali che si giocheranno il prossimo luglio al Padelmania di Pescara, ma grande la stima per un gruppo che ha affrontato questo percorso con serietà, coesione e sempre con il sorriso. Un gruppo da cui ripartire per crescere e percorrere nuove avventure.