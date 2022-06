Red Padel Roma: il "Kids summer padel Campus" apre la stagione estiva

ROMA - Un’estate diversa per i bambini al Red Padel di Roma. Dopo il grande successo della stagione invernale della scuola padel dedicata ai più piccoli che ha visto ben 104 bambini iscritti - molti dei quali hanno partecipato ai loro primi tornei FIT - incluso un raduno nazionale e il torneo del Foro Italico svolto i primi giorni di Maggio, il Red Padel Roma apre le porte alla stagione estiva con il "Kids summer padel Campus". Molto più che un campus estivo: un momento dedicato al padel, ma anche allo sport in generale, con tantissime attività previste, all'insegna di divertimento e coesione tra i più piccoli. Fino il 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il centro accoglierà bambini per un'estate spassosa e unica.