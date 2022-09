Red Padel, la nuova stagione è alle porte: tutte le novità

ROMA - Il Red Padel Roma si prepara ad un nuovo anno di divertimento e tantissime novità, offrendo solo il meglio ai suoi clienti: dopo meno di 2 anni la struttura ha deciso di rifare i campi da padel con superficie testurizzata, la stessa impiegata nelle tappe del World Padel Tour con caratteristiche uniche nel settore. Gioco fluido e perfetto in ogni situazione, assorbe meglio le vibrazioni, poca sabbia per evitare scivolate e viene massimizzata la memoria dimensionale del manto offrendo uniformità al tappeto. Ma le novità non finiscono qui, le attività di questo nuovo anno saranno infinite, tra cui corsi per adulti pomeridiani e serali, scuola padel per bambini, percorsi individuali con maestri ed istruttori riconosciuti Fit, Msp, Opes, Coni, corsi di aggiornamento per istruttori con maestri nazionali spagnoli. Tanto divertimento per i nostri clienti con la partecipazione a numerosissimi tornei amatoriali a squadre ed individuali riconosciuti dal Coni e dalla Fit. E come sempre non mancheranno i nostri tornei interni e i nostri super mega Eventi, di musica, sport e divertimento. Chi decide di giocare al Red Padel Roma merita tutte le attenzioni che questo sport offre.