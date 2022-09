Novità al Fuerte Club di Teramo

TERAMO - Si rafforza per la stagione 2022-2023 lo staff tecnico del Fuerte. Ad affiancare il maestro Gaby Penza entra a far parte della squadra un altro argentino Max Parisi, una vecchia conoscenza del padel teramano. Marcelo Capitani anche per questa stagione si occuperà di coordinare tutta la parte tecnica attraverso i clinic e la continua formazione ai maestri. "L’accademia argentina creata al Fuerte,è di altissima qualità - dichiara Capitani - e si pone l’obiettivo di aumentare il livello tecnico e tattico degli atleti del circolo. I due maestri hanno una decennale esperienza nell'insegnamento del padel maturata anche in Spagna. Il lavoro iniziato lo scorso anno prosegue ed il nuovo inserimento è un forte segnale del livello qualitativo dell'offerta del club e degli obiettivi che vuole raggiungere". Completa lo staff tecnico un'altra new entry: il prof. Guido Gambacorta curerà la parte atletica con dei corsi appositamente studiati per il padel sia per i principianti che per gli agonisti.