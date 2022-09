Mirage Sporting Club, dal 1 ottobre la Scuola Padel

ROMA - Terminate le vacanze estive, sta per ripartire la stagione sportiva della Mirage Sporting Club, lo storico Circolo di Roma sito in Via del Baiardo, punto di riferimento per molti appassionati romani che possono scegliere di praticare tante discipline sportive, tra le quali il padel.

Proprio sul padel, la dirigenza ha messo a punto la programmazione dei corsi che partiranno dal prossimo 1 ottobre. Seguendo la crescita imponente che ha avuto questo sport negli ultimi anni, la dirigenza ha ritenuto fondamentale aprire la Scuola Padel, per ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni. Sono previsti corsi sia mono che bisettimanali per i ragazzi che per adulti. Compresa nella quota d’iscrizione, la tessera assicurativa, una t-shirt e un cappello. I corsi saranno tenuti da Istruttori qualificati e Maestri Nazionali FIT.