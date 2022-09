Padel Club Rende, inaugurato il primo campo di Pickleball

Sabato 24 Settembre è stato inaugurato il primo campo di Pickleball nell’impianto sportivo del Padel Club Rende. Con grande entusiasmo il Presidente dott. Gianpaolo Peluso, dopo 5 anni dal lancio del Padel in città, propone la nuova disciplina del Pickleball. Nelle 2 giornate di prova con gli istruttori, tante le persone che si sono cimentate in questa nuovissima disciplina sportiva. Da subito sarà possibile prenotare il campo e fare delle lezioni per conoscere la tecnica e le modalità di gioco. Il Pickleball: a metà tra tennis e padel, lo sport che ha spopolato negli Usa durante la pandemia. In Italia è presente dal 2018. Il Pickelball si gioca sullo stesso identico campo del Badminton; si può giocare in coppia o da soli, al chiuso oppure all’aperto.