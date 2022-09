Nove campi indoor al Joy Padel di Roma

Al circolo Joy Padel Club, continua l'organizzazione del torneo Warrior per la categoria Gold per la categoria intermedia, tra le donne in testa Giulia D'Angelo, Marco Iannetti nella categoria gold mentre per la categoria intermedia Marco Cinque al primo posto. Lunedì prossimi inizieranno i lavori per la realizzazione di una piscina, l'ampliamento della cucina, il bar sarà spostato al centro del circolo e verranno chiusi con un pallone pressostatico altri 3 campi per arrivare a 9 indoor; inoltre verrà pavimentato tutto il viale. Riccardo Rivoli, per continuità e miglioramenti tecnici, è il giocatore del mese.