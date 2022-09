Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo: si riparte il 1°ottobre

Vip in campo

Sono stati tantissimi i personaggi che un anno fa si sono cimentati con la Exclusive Padel Cup, a dimostrazione di quanto il torneo sia subito entrato nel calendario degli appuntamenti più prestigiosi sia a Roma che a Milano. Gli ex calciatori Beppe Bergomi (che ha giocato il doppio misto in coppia con la moglie Daniela), Serginho, Cristian Zenoni (vincitore anche di una tappa) e Nicola Legrottaglie, la showgirl ed ex calciatrice Astrid Ericsson, Luca Facchetti (figlio dell’indimenticato Giacinto), l’ex pallavolista Pasquale Gravina, l’attrice Sarah Maestri e il conduttore di Zelig Davide Paniate sono stati solo alcuni dei vip che hanno partecipato al torneo nel 2021 e che sono pronti a tornare in campo.

"Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno consecutivo l’Exclusive Padel Cup - commenta Tiziana Lamberti, responsabile Direzione Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo - un progetto in cui abbiamo creduto da subito e che si è rivelato vincente, contribuendo a rendere questa disciplina ancora più diffusa e intergenerazionale. Intesa Sanpaolo sostiene a tutti i livelli il mondo dello sport, i cui valori fondanti - rispetto delle regole, competitività sana, inclusione, fair play, superamento dei propri limiti - sono essenziali per la formazione in particolare delle nuove generazioni e per migliorare il benessere psicofisico a ogni età. Proprio il concetto di benessere e miglioramento della qualità della vita sono la fonte di ispirazione della Carta Exclusive, non solo una carta con la più ampia libertà di spesa, ma anche un sistema di servizi unici e distintivi, calibrati su uno stile di vita contemporaneo, che assecondano in tempo reale desideri e bisogni dei titolari. Inoltre, una carta, che, coerentemente con i valori del Gruppo Intesa Sanpaolo, dona ad associazioni del Terzo Settore il 50% delle interchange fee derivanti dalle transazioni. Una proposta di valore in continua evoluzione, che i nostri clienti dimostrano sempre più di apprezzare".

"Dopo lo straordinario risultato, in termini di presenze e visibilità, dello scorso anno, siamo felici di ripartire con la Exclusive Padel Cup su Roma e Milano, due città in cui il padel è ormai sport diffusissimo – le parole di Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Da ormai otto anni organizziamo tornei di padel amatoriale su scala nazionale, coinvolgendo oltre diecimila giocatori, e la Exclusive Cup in questo senso rappresenta un’eccellenza del nostro calendario".

Tra le grandi novità di questa edizione, l’ingresso di Varlion come sponsor tecnico. «Varlion è da sempre vicino ai tornei di padel amatoriale e siamo molto felici di essere lo sponsor tecnico di questa seconda edizione della Exclusive Padel Cup, fornendo anche i premi ai partecipanti e quale racchetta e palla ufficiale di questo prestigioso torneo in Italia», ha dichiarato Umberto Vano, direttore commerciale per il Sud Europa del noto brand argentino con sede a Madrid.

Il calendario

Saranno sei le tappe in programma. Si parte nel weekend del 1° e del 2 ottobre a Milano, all’Aspria Harbour Club, per poi proseguire con la prima tappa di Roma, quella dell’8 e del 9 ottobre al Joy Padel Club. Il 22 e il 23 dello stesso mese appuntamento al Country Sport Village, con il tour che successivamente si sposterà di nuovo nella Capitale, tra il 5 e il 6 novembre, al Jolly Padel Club. Il 19 e il 20 novembre si giocherà il Master a Milano, al Padel Club Tolcinasco, con la Exclusive Padel Cup che si chiuderà infine a Roma, tra il 3 e il 4 dicembre, al Villa Pamphili Padel Club.

ISCRIZIONI

exclusivepadelcup.com