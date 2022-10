Padel Colli Portuensi, in 12 mesi dalla Serie D alla Serie B!

Questi ultimi sono stati mesi intensi per il Padel Colli Portuensi. Dalla vittoria della Finale Provinciale della Coppa dei Club Msp svoltasi lo scorso 11 giugno al Madiba Padel Club che ha decretato campione la squadra Red del PCP2 per la categoria High Team dopo sei ore di lotta forsennata, al percorso in Serie C che si è fatto sempre più avvincente con il passare delle giornate. La squadra capitanata da Franco Livi ha brillantemente superato la fase a gironi conquistando così i Play Off valevoli per l’accesso alla Serie B che si sono disputati durante l’ultimo week end di settembre ed il primo di ottobre. Non è andato come sperato il primo week end di gara che ha visto il Padel Colli Portuensi scontrarsi contro il Mi.Ma. Padel Club di Milano Marittima e perdere la possibilità di accedere alla serie superiore anche con il femminile, lasciando però aperta la possibilità di provare a promuovere la compagine maschile della squadra nella sfida, ultima e decisiva, contro il Padel Project di Bologna che è andata in scena domenica 2 ottobre. L’ultima trasferta della stagione, la più importante, quella da dentro o fuori, ha visto un seguito di peso arrivare dalla capitale per sostenere gli atleti in campo. Atleti che hanno risposto presente a questo bagno di amore, vincendo 3 gare su 3 e portando così i Colli Portuensi in SERIE B.