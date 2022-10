Padel Club Rende, doppio evento con il torneo genitori-figli e il Padel No-Stop

Grande soddisfazione per il Presidente Gianpaolo Peluso per l’ottima riuscita delle 2 giornate di sano sport e di piena socialità vissute sui campi del Padel Club Rende nel primo fine settimana di Ottobre.

Sabato 1 ottobre 2022 i giovani allievi della scuola Federale del Padel Club Rende hanno coinvolto i propri genitori in un torneo che li ha visti impegnati per tutto il pomeriggio. L’istruttore Mattia Marino, nell’ideare tale iniziativa, ha inteso offrire alle bambine e ai bambini del Padel Club Rende un momento di grande socializzazione con i loro pari, visto che hanno aderito alcune coppie di altri circoli, ma anche di atmosfera familiare e complicità con i propri genitori.

Vedere il genitore con il proprio figlio battere 5 per il game conquistato e abbracciarsi, esultando per la partita vinta, è stato emozionante per tutti. Ma appena fuori dal campo solo socializzazione e amicizia.

Un recupero del rapporto genitori figli attraverso l’attività sportiva.

Spesso, i bambini vengono accompagnati e ripresi dalla palestra, dalla piscina, dal club, mentre è noto che per i bambini è gratificante far vedere ai loro genitori cosa hanno imparato, cosa sanno fare. Se, poi, è proprio il bambino che consiglia come giocare all’adulto, la soddisfazione è ancora più grande così come la crescita dell’autostima. Anche Supertennis, il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis ha apprezzato l’iniziativa, definendola di alto valore educativo e mandando in onda un servizio intero con momenti della manifestazione e interviste a genitori e bimbi.

La convivialità e lo spirito di amicizia non sono mancate neanche nella giornata di domenica 2 ottobre, quando nell’ambito dell’evento Padel No-Stop, 12 coppie miste incontratesi al club di Rende alle ore 10.30 hanno giocato fino a tardo pomeriggio. Tra una partita e l’altra, ognuno ha potuto degustare ottimi cibi nostrani e per la pausa pranzo è stato preparato al momento un prelibato primo piatto.

La giornata domenicale è trascorsa in maniera serena, all’insegna dell’amicizia e dello sport, concludendosi con la premiazione della coppia vincitrice Luca Boldrini Teresa Guarascio e della coppia finalista Emanuele Macri Valeria Misasi.

Il Padel Club Rende è solito organizzare raduni nel weekend per offrire ai suoi utenti un modo diverso e più salutare di trascorrere le giornate festive in piacevole compagnia.