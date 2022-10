Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, altro sold out: in campo anche Eranio e Ielpo

MILANO - Sabato sarà il giorno di Milan-Monza, quello in cui Silvio Berlusconi e Adriano Galliani affronteranno per la prima volta il loro glorioso passato in rossonero. Di quella squadra in grado, negli anni 90, di dominare in Italia e in Europa, facevano parte anche Mario Ielpo e Stefano Eranio, che dalla mattinata di sabato saranno protagonisti della terza tappa – la seconda a Milano, organizzata al Country Sport Village di Paderno Dugnano – della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici.