Padel Club Guidonia: arrivano nuovi campi indoor

Siamo stati tra i primi a portare il padel nella nostra realtà e siamo vicini a tutte le ultriori richieste di cambiamento e novità, che riguardano questo bellissimo sport, nato in Spagna già da qualche decennio. In Italia è la moda del momento, ma a breve sarà ufficialmente un gioco olimpico .

Il giocatore tipico di padel ricerca un ambiente accogliente che possa ospitarlo anche per il dopo-partita, per questo abbiamo attivo il "food truck" immerso nel verde, presso il nostro centro di Tivoli Terme, in via Cesurni 14, dove c'è un grande giardino, con tanti posti auto.

Ma la vera novità di quest'anno sono i nuovi tre campi coperti "indoor", super panoramici, modello Wpt, che abbiamo aperto a Guidonia in via di Casal Bianco 116. Da provare, soprattutto nella stagione più fredda.

Altra cosa fondamentale sono i nostri nuovi istruttori qualificati per lezioni individuali e di gruppo. Corsi collettivi per adulti, ma anche per ragazzi dai 7 anni in su. Pacchetti lezioni e partite per i soci iscritti, che avranno sempre prezzi vantaggiosi e sconti riservati. Organizzazione di tornei e campionati per far aumentare la parte agonistica del padel.

Ma le novità non sono finite: consiglio di visitare l'ampio store con i nostri marchi di abbigliamento e a breve anche quelli più importanti nel mondo del padel.

Per informazioni: Padel Club Tivoli Terme 351 9105855 - Padel Club Guidonia 392 3093033