Ternana Padel, un weekend pieno di soddisfazioni

Weekend ricco di soddisfazione in casa Ternana Padel, a parlarne il Presidente Rocco Di Berardo: "Con i nostri ragazzi abbiamo affrontato in questo fine settimana le finali dei campionati italiani FIT TPRA in quel di Bologna. Grande soddisfazione per aver portato alle fasi nazionali ben 5 coppie, 4 delle quali hanno raggiunto la finale sulle sei categorie disponibili". Continua il Presidente Di Berardo: “La giornata si è conclusa con la ciliegina sulla torta con la vittoria della coppia Baglioni/Trabalza nella categoria Open maschile. Un grande risultato , forse anche da record aver partecipato ad una fase nazionale con cosi tanti atleti ed e per questo che voglio ringraziare il nostro maestro Cesare Leone Novelli Direttore della nostra scuola, a tutto il team composto da Dereck King, Marco Baglioni e Manciucca Diego e i ragazzi che con sacrificio ed abnegazione si impegnano durante la settimana per ottenere questi risultati Anna Montesi, Sara Tomatelli, Lucia Pressi, Brizzi Ramona, Mirko Nevi, Bassetti Leonardo, Dotto Emanuele e Claudia Onofri.”