Palapadel, il padel indoor tra novità e lezioni di William Rota

In questi tre anni, la famiglia Palapadel si è arricchita di moltissimi atleti e ha avviato collaborazioni importanti: come quella con Cupra, che ha voluto mettere il proprio nome accanto a quello della nostra struttura.

Il circolo, che ormai rappresenta un irrinunciabile punto di incontro fra atleti e amici del padel, continua a tenere fra le proprie priorità la soddisfazione del cliente, attraverso l'offerta di numerosi servizi e una grande cordialità.

Lo staff della reception e del bar accoglie con cortesia i clienti, cercando sempre di soddisfare le esistenze dei giocatori. Che si tratti dell'organizzazione di un'avvincente partita o di offrire ai clienti un appetitoso break, Palapadel non delude mai, creando momenti di aggregazione e di socializzazione in un ambiente sempre accogliente!

La preziosa collaborazione con William Rota, noto e apprezzatissimo istruttore di Padel della Bergamasca - premiato come miglior giocatore di Bergamo per l'anno 2021, ha consentito inoltre a Palapadel di crescere nel tempo, di creare una scuola padel junior e di mantenere un livello di gioco sempre molto alto, rispetto alle altre strutture del territorio. William, con il suo staff, organizza lezioni individuali e di gruppo per qualsiasi livello di preparazione atletica, coinvolgendo un numero sempre maggiore di allievi.

La novità 2022: l'ampio parcheggio sotterraneo, con accesso diretto ai campi, ha dato la possibilità agli atleti del circolo di godere di piacevolissime serate estive nel dehor, a suon di musica e buona birra!

Eventi e tornei non sono mancati; ultimo dei quali, a inizio ottobre, con la tappa finale del Cupra Padel Tour, che ha portato i vincitori delle tappe di ogni circolo a Roma, al Villa Pamphili Padel Club, per la finalissima!

Molte aziende hanno chiesto di collaborare con la nostra struttura per legare Palapadel al proprio brand o per organizzare eventi aziendali che ruotassero attorno al gioco del padel.

Atleti professionisti, tra cui molti ex calciatori delle serie maggiori e attuali esponenti del miglior padel nazionale, amano giocare al Palapadel e allenarsi con William Rota: alcune dirette Instagram hanno permesso a un nutrito pubblico di assistere anche da remoto.

Gli obiettivi per il futuro sono in linea con il pensiero che da sempre caratterizza il nostro centro: tanta qualità e tanto divertimento!

Palapadel, Real Fun Place!