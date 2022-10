Acquara Sport per "Padel for the cure"

Insieme alla Komen Italia il weekend 22-23 ottobre, è stato organizzato un torneo di Beneficenza per la lotta contro il Tumore al Seno, tante adesioni sia femminili che maschili per questa giusta causa. La coppia Esposito-Leonardo ha vinto la categoria femminile, mentre Petraccone-Iannotti hanno trionfato nella categoria maschile.

Il Presidente Colella si ritiene soddisfatto del weekend e della sportività e aggregazione dei tesserati ma soprattutto della grande partecipazione ad una giusta causa. Gran parte del ricavato è andato in beneficenza e siamo felici nel nostro piccolo ad aver aiutato questa associazione come la Komen che si impegna per questa maledetta malattia.