Gianluca Rianna: "Vi presento il GR Padel di Latina"

Come nasce la sua passione per il padel?

Nasce nel 2017 in seguito ad una partita con degli amici

Ci descrive il suo circolo?

Il Gr padel è aperto dal 2018 è il primo circolo indoor su Latina e provincia e affiliato sia alla FIT che all’MSP Italia. Abbiamo 8 campi indoor panoramici ed un campo di pickleball, area food ed un negozio specializzato Bullpadel all’interno.

Quali sono le attività che organizzate per i soci?

Organizziamo tornei sociali e partecipiamo a tornei a squadre, proponiamo abbonamenti annuali ed abbiamo una club school per i bambini.

Avete una squadra che milita in qualche campionato?

Abbiamo una squadra che nell'anno 2022 ha vinto il campionato di serie D.

Quali sono i vostri programmi per il 2022?

Vincere il campionato a squadre nazionale di serie C, far passare nel nostro circolo una tappa dell'Italy bomber tour, gli open FIT, la club school per i bambini,torneo Powerade, organizzare iniziative extrascolastiche e promuovere sempre di più questo sport.