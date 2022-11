Campadel incanta la Sardegna: crescere e imparare con la racchetta in mano!

La società sportiva Campadel , nata nel 2018 possiede oggi 14 campi da padel (sette campi Outdoor tra Ferrini e Ossigeno e sette campi indoor al Capannone a Santa Gilla ). Tra le numerose attività della nostra società sportiva, una delle più importanti è sicuramente la Scuola padel bambini e adulti svolta dal lunedi al sabato al Capannone e diretta dal maestro nazionale Fit Mariano Tallaferro . Grazie al metodo di insegnamento del nostro maestro Nazionale e da tutti i nostri maestri certificati FIT i più piccoli potranno imparare la disciplina e il gioco del padel in maniera divertente e motivante perfezionandosi di giorno in giorno.

Umbria Padel Coppa dei Club: la Pro Padel Perugia ricomincia da due

A Cagliari, la nostra Scuola Padel (frequentata da circa 110 adulti e 40 bambini e ragazzi) è l’unica scuola certificata Standard School 3 Stelle FIT ed è strutturata per livelli, parte dai primi passi nel mondo dello sport e prosegue con la preparazione tecnica e atletica, fino a raggiungere il settore agonistico. Mariano Tallaferro: “Come direttore della scuola, posso dire che quest’ultima è importante per lo sviluppo del circolo, infatti l’obiettivo è quello di portare le persone a giocare a padel nel nostro circolo creando nel tempo all’interno di esso un senso di appartenenza e un vero e proprio punto di ritrovo”.

Tennis Club Chiugiana: entusiasmo per il 1° torneo Quasar Village

“Ogni anno a tutti i nostri maestri Campadel viene consegnato un manuale scritto e composto da me come linea guida per la loro formazione e una volta al mese organizziamo un meeting di aggiornamento al quale spesso partecipa anche mio padre che insegna da oltre 50 anni in Argentina”. La scuola Padel Campadel rappresenta quindi una realtà importante sia per la qualità dell’insegnamento garantita dai maestri qualificati sia per l’attenzione posta alla crescita sportiva e soprattutto educativa e personale dei propri allievi.