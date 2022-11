Padel Viterbo-Ferentum Arena: la scuola che guarda al futuro

In questo 2022 stiamo assistendo a livello mondiale ad un Padel che va verso un abbassamento dell’ età media , sia nei professionisti e sia nei settori amatoriali . In tutti i paesi del mondo stiamo riscontrando un innalzamento del livello di gioco e della tecnica, anche in virtù del fatto che tantissime persone vanno a fare gli ormai essenziali Stage in Spagna . Un Padel che sta diventando sempre più fisico , considerando anche l’abbassamento dell’età media. A livello Italia sta iniziando ora un po' di ricambio generazionale , ma la cosa più importante è che da febbraio la nostra federazione ha iniziato ad avere un occhio di riguardo nei confronti degli atleti di tutti i settori giovanili. Il futuro di questo sport, secondo noi, passa dalle scuole e dalla cura di tutti questi settori. A fine settembre siamo ripartiti con la consueta attività della scuola, quindi sono ripartiti i corsi sia per gli Adulti che per gli Under . Abbiamo sempre dato la massima attenzione al settore giovanile , curando ogni particolare della loro crescita sportiva e non solo. Anche quest'anno abbiamo avuto un buon riscontro di ragazzi di tutte le età che poi vengono portati ai raduni regionali della federazione e che quotidianamente seguono i corsi e gli allenamenti della nostra Scuola Padel .

Barbarossa e l'amore per il padel

In questo 2022, seguendo anche le indicazioni e le linee della federazione, abbiamo introdotto un settore agonistico anche per gli Under. Stiamo innalzando la qualità della nostra scuola soprattutto rivolgendoci a loro con un approccio professionale e riconosciuto. Abbiamo ottenuto un riconoscimento della federazione sull’innalzamento dei livelli e quindi siamo passati a Basic School, questo grazie al continuo aggiornamento dei nostri istruttori e del nostro direttore tecnico. Due cose ci fa piacere segnalare, l'introduzione della squadra dei ragazzi in carrozzina, sui quali puntiamo moltissimo per il prossimo anno 2023 e l'inizio di una collaborazione con una delle più importanti accademie spagnole. Questo permetterà ai nostri ragazzi e atleti di recarsi in Spagna per fare degli stage formativi. Per quanto riguarda i nuovi progetti, siamo molto concentrati nel consolidare le iniziative avviate nel 2022 e soprattutto stiamo lavorando ad un progetto di miglioramento dell'impianto sportivo a nostra disposizione. Avremo sempre più spazi con possibilità di allenamenti differenziati, rivolti al miglioramento della semplice tecnica o della forma fisica. Cerchiamo di dare sempre più servizi di qualità agli atleti, sia nel momento della gara sia nel momento del non agonismo e quindi mettiamo molta attenzione nell'accoglienza, nei servizi e nell’assistenza. Questo permette a tutti i frequentatori del nostro centro di vivere un’esperienza piacevole, professionale e curata.