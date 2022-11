Al Jolly Padel la seconda tappa dell'Exclusive Padel Cup

Grande entusiasmo e divertimento per la seconda tappa dell’Exclusive Padel Cup , il circuito amatoriale organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI MSP Italia su Roma e Milano e sponsorizzato da Intesa Sanpaolo.

Lo scorso weekend, oltre 100 giocatori hanno preso tappa al secondo appuntamento romano sui campi del Jolly Padel Club, nel tradizionale clima di amatorialità sportiva che da 8 anni contraddistingue l’attività del MSP nel settore Padel.

Passando alla cronaca, ecco i vincitori della tappa: nella Categoria maschile la coppia formata da Andrea Antonini-Matteo Giansante, nel Femminile trionfo di Domitilla Volpi-Alessia Esposito mentre nel misto successo firmato dalla coppia Alessandro Vaccarella-Valeria Messore. Vincitori e finalisti sono stati premiati dai rappresentanti Intesa Sanpaolo Licia D'Anna e Vanessa Pistolesi che hanno consegnato agli atleti materiale tecnico offerto dal partner Varlion.

"L'evento ha riscosso come sempre numerosi iscritti - le parole del proprietario del Jolly Padel Club Simone Di Giuseppe - e nelle finali di tutte le categorie sono scesi in campo atleti appartenenti al nostro Circolo. Questo ci fa onore e ci dà tanta soddisfazione del lavoro che stiamo svolgendo in questi anni. Siamo contenti di poter collaborare con MSP e speriamo di poter ripetere al più presto questi eventi".

Ora la testa andrà al Master, con l’appuntamento finale nella Capitale in programma il 3/4 dicembre al Villa Pamphili Padel Club che sarà preceduto dal Master meneghino al Padel Club Tolcinasco il 19/20 novembre. Proprio per l’ultima tappa di Milano, sarà presente una guest star d’eccezione del panorama mondiale di padel: Veronica Virseda, fresca campionessa del mondo con la maglia spagnola ai recenti Mondiali di Dubai.