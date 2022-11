“Campionato Lunch Cup” e Winter Cup Tpra

Prosegue senza soste il campionato “Lunch Cup Padel Club Rende” iniziato a fine ottobre e che vede coinvolte 16 coppie di padellisti. Il campionato nasce dall’idea dell’Istruttore Federale Mattia Marino, il quale è riuscito ad organizzarlo in tempi brevissimi e nell’arco di una settimana si è partiti con i primi incontri. Uno degli atleti partecipanti è stato il fortunato che si è aggiudicata una racchetta Varlion, estratta a sorte e gentilmente offerta da “Eventi Padel”. Gli incontri si svolgono durante la settimana e sono caratterizzati da un buon livello di gioco, ma l’aspetto da sottolineare è quello della sportività e della correttezza tra le coppie in gara. L’attività del Padel Club Rende prosegue con la partecipazione alla Winter Cup Tpra con 3 squadre maschili e 1 femminile. La manifestazione è organizzata a giorni e vede impegnate le squadre di tutta la provincia di Cosenza. Altro tassello importante che compone il mosaico delle attività sportive del Padel Club Rende è rappresentato dal Pickleball, disciplina che inizia a muovere i primi passi e che sicuramente vedrà una crescita nei prossimi mesi. Forte impulso alle attività dalla Scuola Padel riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis Padel e che vede sempre più partecipi i giovani allievi. Il programma degli allenamenti è ben strutturato e prevede oltre alle sedute tecnico/tattiche quelle di preparazione fisica. In programmazione altre attività per il prossimo mese di Dicembre che consentiranno agli appassionati del Padel di vivere sani momenti di sport e convivialità. Lo slogan del Padel Club Rende è: “You are ready and have fun with us”.