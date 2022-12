Power Padel Chiusi, Wrapped 2022

Archiviato il primo semestre ricco di eventi e competizioni, dal mese di luglio, sfidando il caldo record, ha preso vita il nuovo torneo “Challenge Cup” firmato Power Padel Chiusi: una competizione divisa in due fasce di livello “Base/intermedio” e “Avanzato”, che ha visto per due settimane sfidarsi tanti giocatori.

Evento improntato al miglioramento e al sano agonismo, nel quale ha prevalso nella prima fase di livello “Base/Intermedio” la coppia Orbi-Possieri battendo Boldrini-Margaritelli in una splendida finale. Le semifinaliste hanno poi avuto la possibilità di accedere direttamente al torneo di livello “Avanzato”. Emozioni e spettacolo in tutti i match, fino alla finale vinta dalla coppia Pippi-Piccinelli che è imposta sui fratelli Lacognata. Torneo che termina con una bella pioggia rinfrescante proprio durante la premiazione.

Con l’arrivo dell’autunno e la copertura dei nostri campi super panoramici WPT, abbiamo potuto organizzare da settembre a dicembre la “Power Padel League”. Una serie di tornei nei quali si sono sfidati i nostri padeleros distinti in 4 categorie: maschile intermedio, maschile avanzato, misto, e per la prima volta femminile!!

Un campionato lungo e inclusivo, dove per prima volta abbiamo visto sfidarsi anche le nostre giovani campionesse che hanno lasciato tutti senza fiato, fino alla combattutissima finale vinta da Faleri-Renzi vs Donati-Bonucci.

E se la “Power Padel challenge cup”, la “Power Padel league” e la partecipazione del nostro circolo al Campionato regionale marcato FIT TPRA non fossero stati abbastanza, chiudiamo l’anno con il nostro primo torneo di singolare, la “Power Padel Hero Cup”, dove ogni giocatore avrà l’occasione di confrontarsi in un campo e in un gioco diverso dal solito.

Insomma, un anno pieno di eventi, manifestazioni, emozioni e soprattutto passione. Come sempre ci teniamo particolarmente a ringraziare tutte le persone che fanno parte di tutto ciò: dagli sponsor che ad ogni torneo mettono un pezzo di loro, ai tifosi e alle tifose che vengono a guardare le partite, e ultimi ma non per importanza, a tutte le persone che vengono a giocare nei nostri campi, e condividono con noi la passione per questo sport che ci piace sempre di più.

Chiudiamo l’anno rivolgendo a tutti i nostri più sentiti auguri di buone feste…vi aspettiamo per un anno nuovo ma sempre insieme!!