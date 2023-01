Tutto sul Padel Star Talenti a Roma

All'incrocio fra via Nomentana e viale Kant, il Padel Star Talenti nasce nel 2021 dalla passione del suo fondatore e Maestro Nazionale, Gabriele Santini, che decide di tuffarsi nella nuova avventura dopo aver insegnato questo sport e aperto il suo primo circolo della capitale dal 2015. Con i suoi 6 campi, di cui 2 coperti, e i suoi 7 maestri federali (avete letto bene: 7!), tra cui Pelayo Villaverde (ex 180 WPT). Il circolo Padel Star Talenti è il primo club di padel che si incontra sulla Via Nomentana partendo dal centro di Roma, facilmente raggiungibile dagli studenti universitari che arrivano al circolo dalla Sapienza e dalla vicina Luiss. L'ampio parcheggio sterrato introduce a un' area relax di 800mq , attrezzata con sedie, tavolini, divani, e dal momento in cui si varca la soglia si ha l'impressione di essere in un luogo dove divertimento e sport sono garantiti.

Il Padel Star Talenti è diventato in breve tempo un punto di riferimento per chi vuole vivere il padel sia in modo agonistico che per puro svago. Il mood del circolo, arma vincente che lo rende un club unico, ha posto al entro del progetto l'aspetto social di questo sport, quello che ha reso possibile e inspiegabile il suo sviluppo, portando in breve tempo numeri che nessun altro sport ha mai avuto. La facile giocabilità, l'aspetto ludico e inclusivo del padel sono le caratteristiche che l'hanno reso uno sport di successo, capace di coinvolgere e far divertire davvero tutti. Questa è la filosofia sposata dal Padel Star Talenti, portata avanti nella gestione delle chat, di clienti che sempre più spesso si trasformano in amici, e soprattutto dell'area relax e del chiosco, dove ci si ferma tutti insieme, al tavolo sociale davanti a uno spritz o a una birra: l'ambiente è accogliente e familiare al punto che non capita di rado di incontrare assidui frequentatori di aperitivi al fianco dei giocatori più incalliti.

Il match making e le lezioni vengono gestiti dalla padel manager Flavia attraverso chat divise su diversi livelli: si spazia da chi è davvero alle prime armi (il padel è per tutti!), a giocatori navigati in cerca di incontri sfidanti e tornei. La scuola Padel, adulti e ragazzi, è riconosciuta ufficialmente dalla FITP ed è diretta dal Maestro Nazionale FITP Gabriele Santini. I corsi vedono impegnati sul campo atleti agonisti e non, per un totale di 35 ragazzi (dagli 8 ai 16 anni) e 100 adulti. Il circolo offre anche la possibilità di organizzare compleanni a base di padel e tornei privati, mentre il chiosco sforna ottimi piatti fatti in casa e serviti per pranzo o come aperitivo, e i più piccoli possono divertirsi nell'area giochi dedicata che comprende una rete elastica, un ping pong e un biliardino. Insomma, il Padel Star Talenti è un circolo in cui i diversamente-giocatori possono rilassarsi, i giocatori occasionali possono battagliare con i propri simili e i "malati di padel" cimentarsi in sfide all'ultima uscita di parete, per poi ritrovarsi tutti insieme al bar a commentare le proprie prodezze (o presunte tali)!