Il Padel Club Riccione conquista il gradino più alto del podio nel master provinciale Winter Cup

Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio il Padel Club Riccione ha ospitato le squadre della provincia che si sono sfidate nella fase oro ed argento del del Master provinciale della Winter Cup del circuito amatoriale FIT-TPRA. Ispirata alla Coppa Italia, il Winter Cup è una competizione che nasce questo inverno e gode della partecipazione delle squadre di tutta Italia, contando più di 7000 giocatori che si ritrovano per giocare insieme in questa bella e nuova competizione a squadre. La tappa che si è tenuta nel circolo riccionese ha incoronato la migliore squadra della fase oro e della fase argento che accederanno così alla fase regionale. La fase oro ha visto trionfare il Sabbione Team Padel Cesena 1 che ha avuto la meglio nella finale contro l’Up Padel Torre Pedrera. Per la fase argento ha trionfato invece il circolo padrone di casa; Las Gallinas Riccione hanno conquistato il titolo in finale contro il Padel Godio Cesenatico e ora sono più agguerriti che mai per portare a casa anche il titolo regionale!