Joy Padel Club: tanti tornei per tutti

Iniziamo con i tornei: siamo giunti al Master finale del nostro Warrior dedicato alla chat Gold, il vincitore con il punteggio ranking migliore è Alessandro Ferramisco che disputerà il master con Marco Schiavi partendo dalla testa di serie numero 1.

Il torneo Lions dedicato alla chatt, giunto alla IX tappa, vede in testa staccato Marco Cinque, oramai pressoché inavvicinabile visto che manca una sola tappa.

Il Warrior Lady vede in testa e oramai prossima al traguardo la Giulia D’Angelo, anche lei irraggiungibile e prossima testa di serie numero uno al Master Finale.

Arriviamo infine al Lady Star riservato alle chatt dove il dominio è della Frezza, solitaria in vetta, mentre nella fase Silver a farla da padrone sono Luana Vallone e Nicole Vincenti da sole al comando.

In attesa dei Master Finali una menzione va anche alla nostra Professoressa Ilaria Angeletti, la vera anima ed ispiratrice del gruppo, in chatt ed in campo (meno).

Quindi scaldiamo i motori il 5 febbraio con le ultime tappe delle varie categorie, a seguire i Master Finali.

Siamo pronti, inoltre, con ben 3 squadre, Joy Shark, Joy Wolf e Joy Lion, a partecipare alla coppa dei Club 2023.

Abbiamo una sorpresa “Spagnola” per fine marzo: ospiteremo un evento lancio ma vi lasciamo con la curiosità per il momento.

In ambito prettamente sportivo il "Giocatore del mese" stavolta va ad una lady (ma Warrior appena entra nella gabbia) Simona Lucentini, che porta lustro e vittorie (e racchette) a raffica al Joy nei vari tornei che va a vincere su e giù per tutta Roma.

Infine permettetemi di menzionare e salutare Tonino Colantoni, il papà di Fabrizio, un nostro giocatore e sopratutto un nostro amico che ha lasciato un vuoto enorme al Joy. Ciao Bi’.