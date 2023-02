Il Red Padel Roma festeggia il titolo provinciale femminile

ROMA - Il Red Padel Roma da inizio alla nuova stagione di tornei ed eventi interni, studiati in base al livello dei partecipanti per evitare differenze tecniche che non lascerebbero spazio al divertimento. Ce n'è anche per i più piccoli, grazie a numerosi tornei per i ragazzi della scuola, che oggi sono circa 110. Per offrire un ottimo servizio, il centro ha ristrutturato i campi, sostituendo i tappeti di gioco con manto testurizzato di ultima generazione, coperture con altezza di 14.5 mt., e l'integrazione di un impianto di riscaldamento per sfuggire alle gelide giornate invernali. Inoltre il Red Padel Roma vedrà la propria partecipazione al campionato nazionale amatoriale MSP Italia e a tutte le coppe a Squadre della FITPRA e come ogni anno, il centro avrà la sua squadra agonistica che parteciperà al campionato di serie D.