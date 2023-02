Padel Club Riccione: sport tra identità e tradizione

Il socio fondatore Capodagli racconta

Il socio fondatore del club Luigi Capodagli racconta: «La nostra struttura nasce nel 2018, abbiamo deciso di puntare forte sul padel, abbiamo creato tre campi e subito si è deciso di investire su un importante academy di padel. Da lì è stato un crescendo: nel 2019 abbiamo ospitato la tappa di uno Slam. Poi altri successi. Adesso, nel 2023, organizzeremo un open con un montepremi importante con l'appoggio della Fineco bank. Sempre per quanto riguarda l'attività agonistica abbiamo la squadra in Serie B nazionale. Siamo tra i pochi a far giocare solo giocatori autoctoni: sono tutti di Riccione. Ci definiamo un po'il Piacenza del padel. In tutto si tratta di nove ragazzi più Teodoro Zapata».

Teodoro Zapata, lo spagnolo "romagnolo"

Il numero 54 del ranking del World Padel Tour è spagnolo ma romagnolo d'adozione. Sì, perché da queste parti è di casa. «È con noi da cinque anni - sottolinea Capodagli - e ormai è un romagnolo a tutti gli effetti. La stessa cosa vale per la squadra di Serie C. Sono tutti del comprensorio, un gruppo composto da ragazzi tutti under 27. Crediamo molto nella longevità dei rapporti, le nostre radici affondano bene nel territorio, abbiamo tutti una gran voglia di fare bene».

Un punto di riferimento per Riccione e la Romagna

Punto di ritrovo del padel romagnolo, il circolo vanta una presenza di giocatori costante grazie ai campi indoor. I soci iscritti sono circa 150. Ma i numeri sono in crescita costante. All'Euroclub c'è anche una scuola per bambini, giovani e adulti. «Siamo un punto di riferimento per Riccione e la Romagna intera, ma siamo conosciuti un po' in tutta Italia - continua il socio fondatore -. Crediamo molto nella nostra scuola di padel, abbiamo un maestro nazionale con noi dal 2019, Tony Mami, che si aggiorna costantemente con Rodri Ovide e Gaby Reca, e che è molto apprezzato». Tre i campi: due indoor e uno outdoor. «Obiettivi per il futuro? Mi piacerebbe portare a Riccione l'organizzazione di un torneo internazionale Fip di prim'ordine. Questa è la speranza che abbiamo. Siamo molto ambiziosi, contiamo di migliorare le attività ludiche, amatoriali e agonistiche sapendo di poter contare sulla forza del territorio e sull'energia dei nostri giovani del serbatoio romagnolo».