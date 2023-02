Ecco Padelmania, il circolo che piace ai calciatori

PESCARA - Una volta qui rotolava il pallone, oggi invece c’è la "pala". Ci troviamo nel centro sportivo Padelmania, nel porto turistico di Pescara. L’impianto è di proprietà dall'ex giocatore di Roma e Inter, Gigi Di Biagio e del presidente del Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Inizialmente c'erano dei campi di calcetto. Poi, su intuizione dell'ex centrocampista della Nazionale, è arrivata la "trasformazione" dell’area che è stata così convertita al padel. Una scelta - che risale a tre anni fa - che si è rivelata felice. Perché adesso il circolo sulle rive dell’Adriatico è diventato un punto di riferimento per l'intero Abruzzo. Come conferma Simone Scardetta, responsabile eventi e scuola del centro sportivo Padelmania.

Dichiarazioni

«Abbiamo sei campi e sono tutti scoperti. L'impianto è quasi sempre pieno, c'è una grande passione e pensiamo di fare un buon lavoro. Nel nostro circolo - spiega Scardetta, abruzzese di 49 anni - si susseguono tanti eventi e iniziative. Un esempio? Ospitiamo a livello regionale la Coppa dei Club, campionato nazionale amatoriale organizzato da Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. E a maggio organizzeremo un'altra edizione della “Padel Mania Cup” in cui saranno presenti tanti big del calcio. Basti pensare che l’anno scorso ha giocato qui a Pescara Francesco Totti». E in effetti il feeling tra ex calciatori e padel da queste parti trova grandi conferme. Il circolo pescarese è infatti frequentato - oltre che dal padrone di casa Gigi Di Biagio - anche da altri allenatori come Roberto Stellone e Roberto D'Aversa. «I campi - prosegue Scardetta - sono frequentatissimi, siamo aperti tutti i giorni dalla mattina fino alle 21. C'è grande fame di padel, abbiamo sempre tante richieste, c'è pure chi viene da Roma. Un altro aspetto che curiamo molto è quello della scuola per grandi e ragazzini. Ci sono 300 iscritti, stiamo coltivando nuovi talenti grazie soprattutto al lavoro dei nostri quattro istruttori che sono Lucio Dagasso, Alessandro Coccia, Francesco Serafini e Stefano D’Alessandro. Siamo molto contenti per quello che stiamo facendo. Inoltre a giugno ospiteremo le finali dei campionati regionali e tra gli obiettivi futuri c'è quello di coprire al più presto i nostri campi».