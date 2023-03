"Passione e business, vi racconto il mio PalaPadel"

Cinque campi di padel di nuova generazione interamente panoramici, una struttura di oltre duemila metri quadrati aperta tutti i giorni della settimana. C'è tutto questo all'interno del PalaPadel Ssd (Società sportiva dilettantistica) di Seriate, a pochi minuti da Bergamo. «Quando siamo nati, nell'agosto del 2019, eravamo la realtà indoor più grande d'Italia - dice Lavinia Cattaneo, presidente del circolo -. Siamo appassionati e abbiamo pensato bene di coniugare la passione per questo sport con il business, così abbiamo deciso di tuffarci in questa avventura. Ci troviamo in una posizione strategica, in una zona di raccordo stradale favorevole perché è ben collegata con le vicine province di Brescia e Cremona. Abbiamo deciso di creare questo circolo anche perché pensavamo che fosse un paradosso che gli appassionati di padel fossero costretti ad andare a giocare a Milano per trovare campi coperti. Diciamo che abbiamo fatto da volano per la provincia bergamasca che ha visto, nel giro di quattro anni, crescere esponenzialmente il numero dei giocatori».

Gli obiettivi

I campi del PalaPadel (cinque, tutti indoor) hanno una pavimentazione di alto livello, realizzata da Mondo per il circuito mondiale World Padel Tour («Per tutti i giocatori una straordinaria esperienza»). Si gioca fino alle 23.30 (tranne il sabato e la domenica con gli ultimi campi aperti fino alle 20). «Il 90% della nostra attività - prosegue Lavinia Cattaneo - è basata sul creare relazioni. Organizziamo personalmente le partite tra i nostri clienti, lavoriamo sull'accoglienza con l'obiettivo di creare l'effetto gruppo e il nostro desiderio più grande è che gli atleti qui si sentano a casa. Oltre a una zona ristoro, con un'ampia gamma di piatti e preparazioni, e un negozio di abbigliamento e attrezzature, il centro offre un comodo dehor allestito con tavoli e poltroncine per i meritati momenti di relax estivo e per consolidare i rapporti tra gli atleti pre e post partita».

La scuola di Padel

Importante è anche l'aspetto legato alla scuola di padel. «Ci avvaliamo della preziosa collaborazione del maestro nazionale Fitp William Rota che coordina le lezioni della scuola padel sia per ragazzi (corsi junior) che per adulti. Rota proviene dal mondo del tennis internazionale, ha allenato giocatori di tennis del livello di Grigelis, ex numero 180 Atp, e da più di dieci anni insegna questa disciplina. Obiettivi per il futuro? Tenere alta l'asticella dei servizi offerti ai nostri clienti e continuare a soddisfare le esigenze di tutti gli atleti che giocano e si allenano qui da noi - conclude il presidente del circolo -. Il nostro slogan infatti è PalaPadel, Real Fun Place. Vi aspettiamo!»