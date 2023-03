Carnival Padel al Santa Lucia

Si è svolto nella giornata di domenica 19 febbraio il Torneo Mascherato “Carnival Padel” al circolo Padel Santa Lucia di Gela (CL). Trentadue giocatori, in coppie miste (uomo-donna), si sono presentati alle 8:30 del mattino, vestiti in maschera, per disputare questo torneo all’insegna dello sport e del sano divertimento. Tra Batman, Flash, Pirati e Clawn, i giocatori hanno dato libero sfogo alla fantasia per aggiudicarsi, oltre al primo posto del torneo, anche il premio “la maschera più bella”.