GR Padel, duemila metri quadrati per giocare indoor

Nel cuore di una delle più giovani città d'Italia, c'è uno dei circoli di padel più longevi dell'intera provincia. Siamo a Latina. A circa 800 metri dalla piazza centrale del capoluogo pontino c'è il GR Padel: si sviluppa in una struttura di duemila metri quadrati totali completamente indoor, con due aperture alari su ogni campo. «Insomma, giochiamo sempre, sia in estate che in inverno senza problemi al chiuso - racconta Gianluca Rianna, il presidente del circolo -. L'idea di creare il GR Padel nasce nel 2017, poi c'è stata qualche ricerca nel territorio per trovare lo spazio giusto e l'anno dopo abbiamo aperto. Tutto è nato quasi per scherzo. Nella mia vita avevo sempre gestito dei pub, ho scelto una qualità migliore della mia vita personale perché ero sempre assente da casa e i miei orari lavorativi erano un po' particolari. Così è arrivata l'idea del padel: mi sono subito innamorato di questo sport, sono andato in Spagna per capire se la mia intuizione fosse giusta e là ho capito che dovevo subito tuffarmi su questa avventura, prima che questa idea la percepisse qualcun altro». E infatti questo è il primo circolo indoor su Latina e provincia. «In tutti questi anni ho sempre puntato sulla qualità. Vantiamo 4.500 iscritti, qui c'è pure una Club School riconosciuta dalla FITP, abbiamo 22 bambini, l'età va dai 5 anni in su. Stiamo lavorando bene sui nostri ragazzi per provare a far venir fuori qualche talento».