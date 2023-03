Le giovani promesse del Padel Club Rende

La competizione maschile ha registrato la vittoria della coppia Gianmario Ricchio e Alessandro Iannello ed un eccellente secondo posto alla competizione femminile con le sorelle Gaia e Sara Miniaci. Il presidente Gianpaolo Peluso ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalle allieve e dagli allievi che con grande impegno e serietà si allenano presso la scuola del Padel Club Rende.

Questo primo risultato ottenuto nella prima tappa fa ben sperare per le altre e per la qualificazione al Master regionale conclusivo che verrà disputato nel prossimo mese di Ottobre sui campi del Padel Club Rende. Sempre più intensa l’attività formativa al Padel Club Rende svolta dai tecnici federali, con l’organizzazione di diversi moduli didattici per tutti i livelli e per tutte le età.

Nel week end dal 3 al 5 Marzo è stata effettuata la tappa TPRA “ROAD TO ROME PADEL 2023”. Le gare in programma sono state il doppio maschile e il doppio misto. Numerose le coppie presenti alla competizione, nonostante la concomitanza di altri tornei amatoriali.

Il tabellone maschile ha registrato la vittoria della coppia Gianpaolo Peluso - Luca Boldrini sulla validissima coppia Giuseppe D’Acri e Francesco D’Ambrosio. Nel doppio misto bis di Peluso con Francesca Liporace sulla coppia Libera Cerzullo con Davide Bruno. La stagione sportiva 2023 del Padel Club Rende è appena iniziata e già si sono registrati i primi positivi risultati.

A partire dal 25 marzo verranno effettuate delle giornate e dei corsi semestrali gratuiti per tutti gli Over 65 maschili e femminili, con i programmi autorizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.