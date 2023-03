Giovanni Ferrari, giovane promessa del Padel Club Riccione

Giovanni Ferrari inizia la sua carriera come tennista nel circolo bolognese dei Giardini Margherita (CTB), carriera che durerà 4 anni fino a quando non si avvicinerà al mondo del Padel aiutato dal padre Fabio, istruttore al Country Padel Racket World di Villanova. Da più di un anno e mezzo Giovanni fa parte del team riccionese, dove si allena con il maestro Antonio Mami, fa da sparring agli altri giocatori e partecipa alle competizioni di squadra come giocatore della Serie C, il più giovane tra le squadre partecipanti. La sua passione lo porta a raggiungere ottimi risultati; domenica 5 marzo ha partecipato alla prima tappa del circuito regionale Under a Parma, conquistando con il suo compagno Federico Parise il primo posto nella categoria under 16 e il secondo posto nella categoria under 18. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera in serie C e nelle competizioni future!