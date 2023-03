Spector Padel House Venezia: il primo network di padel club

Nella zona di Mestre, in Via Linghindal 7, sorge la terza House del network Spector Padel House , un luogo diverso rispetto agli altri club di SPH perchè nasce nel cuore di un grandissimo progetto di riqualificazione urbana, e in questo caso particolare, di un grande capannone.

Inaugurato a novembre, il club è ormai attivo al 100% con corsi, lezioni ed eventi, non solo del network SPH ma anche locali.

Chi troviamo però ad accoglierci al club? Anche in questo caso come per tutte le altre House del network, abbiamo Marco il Club Director, colui che si occupa di gestire tutte le attività manageriali del club e non solo - è stato anche fortemente attivo in tutta la parte di costruzione e riqualificazione. Suo braccio destro è Alessandro, il Padel Manager che ha in gestione tutta la parte di campo, lezioni e tornei.

Accanto a loro, c’è tutto il Team di segreteria che si occupa dell’operatività quotidiana, Elena, Daniela Andrea, Manuel, Tommaso, Simone, Filippo e Marco. Un gruppo di lavoro numeroso ma che per questo contribuisce ogni giorno a creare il contesto di “casa” e famiglia, esattamente l’incarnazione della visione di Gustavo Spector e di SPH.

In campo poi troviamo Alejandro e Matteo i due Coach del Team che con estrema dedizione e passione ogni giorno lavorano per far amare la disciplina del padel e far incrementare il numero di padelisti nella zona. Se siete curiosi, date un’occhiata ai loro profili social (@sph.venezia ndr.)

Spector Padel House ha deciso nella House di Venezia di implementare appieno il valore di inclusione e Community, attraverso diversi eventi. Il 25 marzo è in programma la Pink Cup, un torneo organizzato per raccogliere fondi da devolvere a favore del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia,l’evento è inserito a calendario per il “Marzo Donna 2023”.

Proseguono anche nel club veneziano le tappe della SPH League, primo ed unico torneo intraclub del network, un’occasione che ha visto sfidarsi numerose coppie e che ha visto trionfare nella seconda tappa Andrea Brugnaro e Stefano Dal Corso.

Abbiamo colto l’occasione per intervistare anche alcuni clienti del club, per avere le loro testimonianze sullo sport del momento. Il sig. Palmieri ha confermato di giocare almeno sei o otto volte a settimana - un numero decisamente alto - che è incrementato anche dallo spirito di accoglienza che si respira al club. Giovanni e Andrea, confermano e aggiungono che, la struttura del club, la qualità dei 5 campi e la community di giocatori che man mano si sta fortificando, li invogliano a tornare. Infine Andrea Antolini, ci tiene a sottolineare che oltre ad essere un assiduo giocatore, ha deciso di entrare nella Community diventando addirittura sponsor di un campo del club, così come hanno fatto anche Ellisse e Bassetto.

Non possiamo che consigliarvi di passare al club per entrare in campo - provare per credere!