Spector Padel House: #1 network di padel club di Firenze

FIRENZE - Come anticipato in alcuni articoli, abbiamo avuto modo di intervistare Gustavo Spector (già CT della Nazionale Italiana di Padel) per scoprire la sua azienda Spector Padel House . Oggi iniziamo un viaggio all’interno delle House del suo network per scoprire i servizi offerti, gli eventi e tutto ciò che le rende speciali e diverse rispetto agli altri club di padel. La Spector Padel House - Firenze (@sph.firenze ndr.) inaugurata ad ottobre 2022, è situata presso il famoso centro sportivo polivalente Hidron di Campi Bisenzio, a pochi minuti dal centro di Firenze. Un luogo nel quale diverse discipline sportive si abbracciano e coesistono, e tra di esse il padel appunto. Spector Padel House e Gustavo in persona hanno fortemente voluto questa House , per poter venire incontro alla forte e sempre maggiore richiesta degli sportivi della zona. Un lavoro durato mesi che ha permesso l'installazione di 4 nuovi campi coperti, che si sono aggiunti ai 3 pre-esistenti. Oltre alla struttura, ci piacerebbe anche presentarvi le persone che lavorano ogni giorno alacremente per poter garantire il massimo, non solo nell’apprendimento ma anche nel divertimento ed experience.

Spector Padel House Firenze, ricca di eventi e tornei

Incontriamo il Team locale di SPH Firenze: Niccolò e Cesare i due Directors - le figure che si occupano della parte di gestione quotidiana del padel club. Accanto a loro troviamo Lorenzo che ricopre il ruolo di Padel Manager, per chi non conoscesse questa figura, si tratta del responsabile di tutte le attività in campo e rappresenta perciò il collante tra i coach, la segreteria e i Directors. Ci fa inoltre piacere sottolineare che Spector Padel House ha deciso di investire molto sui giovani, (non solo nel Team centrale ma anche in tutti i Team locali), ed è proprio per questo motivo che ha scelto come figure chiave della segreteria, Giulia, Lorenzo e Pietro. Infine arrivano loro, i coach SPH: Carlos, Cesar e Fabrizio, personalmente scelti e formati da Gustavo, che ci aveva raccontato - in una precedente intervista - come fosse per lui fondamentale la formazione secondo il Metodo Spector [una metodologia che mette al centro il padelista e la sua crescita in campo ndr.] Oltre ai corsi, alle lezioni singole, doppie e quadruple, SPH Firenze è ricca di eventi e tornei per tutti i gusti e tutti i livelli di gioco. Primo tra tutti, oggi vi raccontiamo della SPH League, un torneo round-robin suddiviso in 4 tappe. I migliori team locali di ogni House, al termine della fase a gironi, avranno la possibilità di sfidarsi nelle SPH Finals. La prima tappa dell’SPH League a Firenze ha visto trionfare come coppia vincitrice, quella composta da Sguanci - Bruschi, i quali, dopo un combattuto match, hanno prevalso sulla coppia Calcagno - Bartalucci. Non possiamo che suggerirvi di entrare in campo.