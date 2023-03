Due Ponti Sporting Club, casa dello sport e del padel

Passione Padel

Siamo a Roma Nord, a pochi passi dal centro della Capitale, e la struttura offre una vasta scelta di attività tra cui il padel. «Uno sport a portata di tutti che allena e diverte allo stesso tempo - sottolinea Emanuele Tornaboni -. Non essendo indispensabile grande esperienza o tanta pratica per dare vita a una prima sfida, il padel ha coinvolto, o meglio travolto, tutti, donne e uomini di ogni fascia di età. E aumentando l’interesse in modo esponenziale, anche il Due Ponti si è adoperato tempestivamente per ampliare l’area padel portando a sette il numero dei campi di gioco. A oggi contiamo circa 4mila iscritti al circolo. Sui nostri campi da padel vengono costantemente svolti eventi come clinic tenuti da grandi maestri spagnoli, oltre a tornei a tema come il Carnival Padel, il Christmas Padel, l’October Padel e altri. Tra i numerosi eventi che organizziamo c'è il campionato sociale a squadre, il torneo sociale di padel che da cinque anni è divenuto l’appuntamento più atteso dai nostri soci». Una manifestazione dai numeri enormi. Sei mesi di torneo, 350 iscritti, 12 squadre. Si tratta di un'iniziativa aperta a ogni livello di gioco «che dà la possibilità ai nostri nuovi soci di integrarsi in una realtà consolidata ma anche ai soci storici di divertirsi e fare nuove conoscenze. Il torneo sociale è anche un’occasione per identificare validi giocatori da accogliere nelle nostre squadre».

Campionati federali

Un aspetto importante è quello dei campionati federali. «Nel corso degli anni - prosegue il presidente del circolo - abbiamo annoverato nelle nostre squadre i migliori giocatori del circuito mondiale, tra i quali la coppia numero uno al mondo maschile Lebron e Galán. Quest’anno potremmo vedere i nostri migliori atleti esibirsi nel campionato di Serie A, B, C e D sia maschile che femminile. È già da qualche anno che abbiamo investito nei giovani creando un importante rete di maestri che seguono tutti un unico metodo di insegnamento. Stanno nascendo giovani promesse che già possono contare delle presenze nei maggiori tornei federali di categoria. Il divertimento e la voglia di fare appassionare tutti i ragazzi è alla base del nostro metodo di insegnamento».