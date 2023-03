Il Fuerte Club di Teramo celebra le donne: che successo per il "No Woman, no padel"

Le donne sono al centro del Fuerte Club di Teramo. Lo hanno dimostrato durante “No Woman, No Padel”, mini-torneo organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Oltre 32 giocatrici hanno aderito all’evento speciale organizzata dal club. Le partite hanno avuto luogo nel pomeriggio e per concludere al meglio, è stato offerto un aperitivo e regalata una mimosa, simbolo dell’8 marzo, a tutte le partecipanti. “No Woman, No Padel” è andato sold out dopo solo 24 ore, sintomo della grande crescita del padel femminile teramano e dell’interesse in aumento per questo sport. Fuerte Club continuerà a curare il padel femminile con il fine di migliorarlo sempre di più.