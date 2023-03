Torneo di Padel “Nuovi Campioni”

Il torneo iniziato alle 9:30 si è svolto nella prima fase con la formula a giorni e le prime coppie U12 e U14 classificate per ogni girone hanno effettuato le finali. Al torneo, che ha registrato la presenza di piccoli atleti provenienti da tutta la regione, hanno partecipato ben 12 coppie. Gli incontri tra le giovani promesse sono stati caratterizzati da sana sportività e competizione e soprattutto da puro divertimento. Numeroso il pubblico presente che divertito e appassionato ha assistito fino al termine del torneo. Le finali di buon livello tecnico hanno fatto registrare la doppia vittoria del Padel Club Rende rappresentato da ben 5 coppie. Per la sezione U12 la vittoria finale è stata appannaggio della coppia Giovanni Grispino e Andrea Abbruzzese che hanno battuto la coppia Palermo Manna. La sezione U14 ha visto l’affermazione della coppia Alessandro Iannello e Gianmario Ricchio sulla forte coppia reggina Simonetta Toscano. Questa prima manifestazione è solo la prima di una serie di tornei previsti dall’organizzazione e che si spera vedranno sempre più giovani avvicinarsi a questa disciplina sportiva. Il presidente Gianpaolo Peluso ha espresso grande soddisfazione per il doppio risultato ottenuto dai propri atleti che ancora una volta hanno fatto registrare 2 vittorie e che premiano il loro impegno e quello del loro maestro Mattia Marino della scuola del Padel Club Rende.