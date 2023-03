Asd Power Padel Chiusi, ecco la nuova vita di Pippi

Una scommessa a occhi... Chiusi. Damiano Pippi, schiacciatore e libero della generazione di fenomeni di Julio Velasco che ha scritto pagine leggendarie per la pallavolo italiana, adesso si è inventato una nuova carriera nel padel. E lo ha fatto a Chiusi, paese di 8mila anime in provincia di Siena. Tre campi in erba sintetica, immersi nel verde e nella quiete tipica della campagna dell'entroterra toscano. Il circolo Asd Power Padel Chiusi è nato nel luglio del 2021 grazie a un'idea di Pippi, 51 anni, primo libero nella storia della pallavolo italiana. «La decisione di puntare sul padel è basata sul fatto che noi non riteniamo questa disciplina una semplice moda. È invece uno sport che continuerà nel futuro perché è molto divertente, facile e aggregante. Ha quindi tutte le caratteristiche per potere essere una disciplina che durerà nel tempo e si svilupperà ancor di più nella speranza che presto possa partecipare alle Olimpiadi». D'inverno i campi sono coperti da un pallone pressostatico, per giocare nelle migliori condizioni, al riparo da freddo, vento e pioggia. Uno dei campi del club di Chiusi è singolo, perfetto per fare lezioni o per le sfide uno contro uno. «Una particolarità che ci rende contenti - afferma il presidente del circolo -. Ci permette, infatti, di far giocare chi non riesce a trovare il quartetto o chi approccia questo sport per le prime volte e magari vuol giocare semplicemente con la propria fidanzata o col proprio figlio. Non solo sfide amichevoli, perché organizziamo anche dei tornei di singolo». Pippi conta 227 presenze nella nazionale italiana tra il 1993 e il 2004, con cui ha preso parte alla vittoriosa epopea della generazione di fenomeni conquistando, tra gli altri, il titolo mondiale del 1994 e l'argento olimpico ad Atene 2004. Dopo aver concluso la sua carriera da pallavolista, si è dedicato al tennis, passione che lo ha avvicinato al padel. Ora è il presidente del circolo che conta circa 500 tesserati. Una scelta felice e infatti lui non nasconde un'evidente soddisfazione.